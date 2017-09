Des activités culturelles gratuites à Saint-Georges pour l'automne

La Ville de Saint-Georges profite de l'arrivée de l'automne pour présenter à la population beauceronne sa nouvelle programmation culturelle automnale.

Au cours des prochaines semaines, la bibliothèque municipale, le centre d’art et d’exposition, le parc des Sept-Chutes ainsi que la Rotonde, située sur la 116e Rue, seront notamment les hôtes d’expositions, de conférences, de démonstrations, de cafés rencontres, d'ateliers, de cours divers, de concerts et d'animations de toutes sortes.

Journées de la culture

Les Journées de la culture, édition 2017, se dérouleront lors des 29 et 30 septembre, ainsi que 1er octobre prochains à Saint-Georges.

Celles-ci proposeront entre autres aux citoyens des Biblio bout’chou, des spectacles musicaux à la Chapelle du centre culturel, une animation musicale autour du piano urbain au centre-ville et l’exposition « Histoires fantastiques, mythes et légendes de chez nous ».

Montée des couleurs

La Montée des couleurs, soit une sortie où la culture et la nature se côtoient, aura lieu lors du dimanche 1er octobre prochain, de 13 h à 16 h.

Au programme, un rallye nature, des ateliers artistiques et des démonstrations, des kiosques « couleurs du monde », de la musique, l'animation « Les monstres de la Nouvelle-France », et le spectacle « Le pianiste sur une botte de foin » sauront divertir petits et grands.

Pour l'occasion, une navette disponible au stationnement Beaubois facilitera alors l’accès au parc des Sept-Chutes.

Diversité au programme

Les jeunes seront comblés avec le retour de « Une nuit au musée » et de la soirée « Jeux créatifs ».

Ce sont donc de nombreuses expositions, deux cafés historiques, trois conférences, en plus d’une dizaine d’animations musicales et de concerts qui attendent les citoyens de tout âge au cours des prochaines semaines.

Une brochure détaillant les activités, dont la plupart sont gratuites, sera distribuée dans les prochains jours dans tous les foyers de Saint-Georges. Précisons qu'il est également possible de consulter la programmation de septembre 2017 à janvier 2018 en cliquant ici.