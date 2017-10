L'humoriste Martin Matte en spectacle au Centre sportif Lacroix-Dutil

Le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène souhaite annoncer à la population beauceronne la mise en vente des billets pour le troisième spectacle solo de l'humoriste Martin Matte, « Eh la la..! ». Son spectacle aura lieu lors du samedi 16 juin 2018, à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Martin Matte est de retour après sept ans d’absence sur scène. Toujours provocateur, mais non moins chaleureux et humain, l’auteur de la série « Les beaux malaises » réserve au public beauceron des émotions de toutes les couleurs.



Fin observateur de ce qui l’entoure, il signe les textes avec François Avard, bénéficiant aussi de la complicité du public alors qu’il rodait le contenu dans quelques villes québécoises.



Place maintenant aux toutes nouvelles histoires de Martin Matte, chroniques savoureuses de son époque, dans lesquelles un public toujours plus vaste se reconnaît immanquablement.



Pour obtenir plus d'informations sur ce spectacle, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418-228-2455. À noter que les billets sont en vente dès maintenant.