Guy Bélanger, Alain Choquette, Mathieu Cyr et Pépé & sa guitare à St-Georges

Le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène présentera trois spectacles de musique blues et folk, de magie, d'humour et de chanson d'ici le 6 octobre prochain à Saint-Georges. Ces représentations, qui auront lieu au Cabaret des Amants et à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, s'adressent à l'ensemble de la population beauceronne.

Guy Bélanger présentera d'abord sa tournée « Traces & Scars » ce soir, soit le vendredi 29 septembre, à 20 h, au Cabaret des Amants à Saint-Georges.



L'instrumentiste et compositeur convie la population à sa nouvelle aventure musicale. Sur scène, il sera entouré d’amis musiciens. Une invitation à un voyage à la croisée des nombreux chemins du blues et du folk. Au fil du spectacle, instrumentales et chansons, compositions originales et réinterprétations défileront en alternance.

Alain Choquette



Le magicien Alain Choquette présentera ensuite son spectacle « Drôlement magique » lors du dimanche 1er octobre prochain, à 16 h, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.



De retour au Québec, après 500 représentations en France, Alain Choquette livrera son spectacle enjoué et dynamique. Ce diable d’homme lancera plusieurs défis au public, tout en racontant, avec une tendre nostalgie, comment il est devenu magicien.

Ce sont quelques prédictions, des tours de cartes et des expériences interactives qui attendent les spectateurs qui assisteront à cette représentation.

Mathieu Cyr et Pépé & sa guitare



Ce sont enfin Mathieu Cyr et Pépé & sa guitare qui présenteront leur spectacle « Ça rentre en salle » le vendredi 6 octobre prochain, à 20 h, au Cabaret des Amants à Saint-Georges.



Mathieu Cyr fait de l'humour avec un peu de chanson, tandis que Pépé & sa guitare fait de la chanson avec un peu d'humour. Le résultat ? Une soirée de rires et de chansons où les spectateurs laissent aller leur fou dans un énorme défoulement collectif.

Pour obtenir plus d'informations sur les trois spectacles mentionnés ci-haut, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418-228-2455.