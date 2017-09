L'école Jésus-Marie offrira un programme études-danse en 2018-2019

L’École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville annonce aujourd'hui à la population beauceronne la mise en place d’un nouveau programme de danse compétitive qui verra le jour dès l’an prochain.

La danse compétitive, qui était en place depuis deux ans en tant qu'activité parascolaire, sera désormais offerte dans une formule études-danse.



Cette nouvelle formation a pour objectif de diversifier l’offre de programme pour sa clientèle, tout en incitant les jeunes à se dépasser dans un contexte d’étude structuré et compétitif.

Les athlètes en danse, qui manqueront quelques heures de classe par semaine, bénéficieront du soutien des enseignants et d’un programme d’étude adapté à leurs besoins. À cela viendra s’ajouter deux répondants académiques qui suivront de près la progression de leurs apprentissages et leur réussite scolaire.



Ce programme priorisera d’abord et avant tout les études, tout en offrant l’élitisme en matière de danse. Chaque élève inscrit dans ce programme pratiquera tous les mardis, de 10 h 30 à 12 h, au studio de danse Dan-zaa. De plus, un transport en autobus sera offert aux athlètes afin de maximiser leur temps de répétition.

Responsable du programme

Valéry Loubier, cumulant 22 ans d’expérience en danse, est propriétaire de son école de danse depuis bientôt 9 ans. C'est elle qui sera la responsable de ce programme.



Forte de ses succès, dont deux premières places aux compétitions Rock The Beat et Reprezent, Madame Loubier est confiante que cette nouvelle structure permettra à ses jeunes danseurs de relever de nouveaux défis, en plus de se positionner comme référence en matière de danse compétitive dans la région.



Trois compétitions sont déjà prévues pour l’an prochain dans le cadre de ce nouveau programme scolaire, et une quatrième pourrait bientôt s’ajouter.

Inscriptions et portes ouvertes

Le coût de l'inscription pour faire partie de ce programme est de 750 $, incluant les costumes et les frais de compétitions.

Les parents intéressés à inscrire leurs enfants à ce nouveau programme sont invités à aller rencontrer l'enseignante de danse Valéry Loubier lors du dimanche 1er octobre prochain, entre 13 h et 16 h, pendant la journée portes ouvertes de l'EJM.

Précisons qu'il y aura des auditions lors du samedi 4 novembre prochain pour tous les nouveaux danseurs qui seront inscrits à ce programme. Afin d'y participer, il suffit de communiquer avec le responsable des sports de l’école, Michel Mercier.