La Fête de la farine de retour au Moulin La Lorraine le 15 octobre prochain

L'édition 2017 de la Fête de la farine sera de retour le 15 octobre prochain au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin, pour offrir aux visiteurs la possibilité de venir goûter à de la farine fraîchement moulue et profiter de différents ateliers culturels.

Découvrir un meunier au travail, comprendre le fonctionnement d'une meunerie et se replonger dans le patrimoine historique d'une époque où la transformation du blé représentait une tâche essentielle dans l'économie des gens, voilà un aperçu des activités proposées au Moulin La Lorraine le 15 octobre prochain, de 11h à 16h, à l'occasion de la traditionnelle Fête de la farine.

Des dégustations seront aussi possibles sur place, ainsi qu'un atelier créatif pour les enfants de 6 ans et plus inspiré par Moulinette, la mascotte des lieux. Il sera aussi possible de venir visiter les expositions « Témoins du passé » et « Mémoire de village, une exposition du Musée de la civilisation », illustrant différentes facettes de la vie rurale du siècle dernier à travers des photographies, des objets du patrimoine, des vidéos et des toiles de la peintre Thérèse Sauvageau.

Les démonstrations auront lieu à 11h30, 12h30, 13h30 et 14h30. Plus d'informations auprès du Moulin La Lorraine.