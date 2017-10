Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 6 octobre 2017

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités en ce vendredi 6 octobre à Saint-Georges et dans les environs.

• Ce soir au Centre sportif Lacroix-Dutil, le Cleri Sport disputera son troisième match de la saison après avoir divisé la première fin de semaine avec une victoire et une défaite. Bellechasse sera en visite pour la partie qui débutera à 21 h.

• Les œuvres du jeune artiste Ezechiel Nadeau, 17 ans, seront exposées ce soir à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie, de 12 h à 18 h 30.

• L’exposition collective sous le thème « Nuances » mettra en vedette une collaboration avec Artistes et Artistes en Beauce. Parmi ceux-ci : Danielle Giroux, Louise Champagne, Mariette Perreault, Gaétane Boucher et Claude Gagné. Situé au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, les heures d’ouvertures de la journée sont de 10 h à 20 h 30.

• L’exposition « La nuit, je peins » de Sylvie Lapierre sera présentée au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 12 novembre. Pour ceux et celles qui veulent s’y rendre, il faut le faire entre 10 h à 20 h 30.

• Steve Stongman viendra offrir des pièces de son plus récent album No Time Like Now à 20 h au Centre Caztel. Le tarif est de 30 $. Le chanteur est lauréat de deux prix Juno pour l’album blues de l’année ainsi que plusieurs Maple Blues Awards.

• Jeux d’rôle sera présenté ce soir au Café L’Aléa de 20 h à 22 h. Animé par Patrick Couture, plusieurs humoristes de la région seront présents pour faire rire la foule. Ce spectacle est gratuit, mais ils passeront le chapeau.

• Le spectacle « Mathieu Cyr, Pépé et sa guitare » sera présenté ce soir à 20 h au Cabaret des amants.

• Dans la Ligue hockey côté-sud, le Giovannina de Sainte-Marie affrontera le Décor Mercier de Montmagny à 20 h 45 à l’Aréna de Sainte-Marie.