Jocelyn Gasse présente En ces temps de tourmente

Du 15 octobre au 7 janvier au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph de Beauce aura lieu le vernissage de l’exposition En ces temps de tourmente… de Jocelyn Gasse.

C’est de 2011 à 2017 que l’artiste a réalisé ses œuvres qui seront exposées et qui abordent les thèmes du chaos, de la vitesse et de l’énergie. Sur le bord de la désintégration tout en faisant parfois s’épouser le tragique et l’humour.

L’artiste vit et travaille à Québec et a aussi travaillé à Brooklyn (New York). Ayant étudié à l’École des arts visuels de l’Université Laval, il a débuté sa carrière artistique par la performance en 1972. Depuis près de 25 ans, il s’intéresse principalement au paysage et depuis 1992, le paysage urbain.