Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 8 octobre

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités en ce dimanche 8 octobre 2017, à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• Comme tous les deuxièmes dimanches de juin à décembre, il y aura vente de produits locaux et agroalimentaires au Centre communautaire Notre-Dame-des-Pins de 11 h à 16 h. L’évènement, Les dimanches du marchand, est très apprécié de la population.

• Le premier départ du Rallye auto de St-Honoré-de-Shenley sera présenté à 13 h dans la cour de l’église. Au menu, pizzas et hot-dogs seront offerts et les prix seront distribués à 18 h au sous-sol de l’église. Les profits iront à la fabrique de St-Honoré. Le prix est de 15 $ par auto et deux adultes maximum par auto.

• Lyse Marsan, artiste multidisciplinaire de renommée internationale, invite la population à son exposition solo à la galerie d’art municipale qui sera ouverte de 13 h à 17 h à Saint-Marie. L’exposition est gratuite.

• Le patinage libre sera disponible à 16 h au Centre sportif Lacroix-Dutil, et ce, gratuitement. Pour plus d’informations : 418.228.8155.

• Le Club Fadoq Les Joyeux Beaucerons invite toute la population à ses dimanches dansants avec orchestre. Au menu de la journée : danse, animation et goûter. Le prix d’entrée est de 7 $ et ça se passe au Centre Caztel.

