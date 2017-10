Saint-Benoît-Labre dévoile les gagnants de son concours de photographies

À l'occasion des Journées de la culture, qui se sont tenues la dernière fin de semaine de septembre, la Ville de Saint-Benoît-Labre a dévoilé, durant la soirée d'ouverture du vendredi 29 septembre, les gagnants du concours de photos « Saint-Benoît-Labre, mon village... mon monde », qui se sont partagés 300 $ de prix.

Une image par participant a été retenue pour faire partie de l'exposition temporaire qui se tiendra jusqu'en novembre à l'hôtel de ville, accessible lors des locations de salle ou d'activités dans les locaux. Les gagnants ont été sélectionnés par un jury composé de cinq membres dont une élue, un représentant du Service des loisirs et de la culture de la Municipalité, une photographe professionnelle, un artiste-peintre et une enseignante. Les images étaient jugées sur des critères de cadrage, qualité technique, originalité et pertinence du sujet.

Les lauréats sont les suivants :