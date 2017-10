Laurie Pouliot de Saints-Anges participera à la 2e saison de La Voix Junior

Laurie Pouliot, âgée de 14 ans et originaire de Saints-Anges, en Beauce, participera à la deuxième saison de l'émission La Voix Junior, diffusée sur les ondes de TVA.

Son audition à l'aveugle a été diffusée lors du dimanche 8 octobre dernier. Elle fera partie de l'équipe de Marc Dupré.

EnBeauce.com s'est entretenu avec cette artiste beauceronne hier soir, le mercredi 11 octobre, afin d'en apprendre davantage sur sa participation à cette émission.

Chanter avant de parler

Déjà toute jeune, Laurie Pouliot chantait la chanson Saskatchewan du groupe Les Trois Accords debout sur une chaise de cuisine.

« Mon amour pour le chant remonte à très loin. Ce sont mes grands-parents du Nouveau-Brunswick qui m'ont donné le goût de chanter. J'ai même commencé à chanter avant de parler. »

Avant de s'inscrire pour les pré-auditions de La Voix Junior 2, et de monter sur les planches devant les juges pour son audition à l'aveugle, Laurie savait qu'elle voudrait, un jour, participer à cette émission de télévision.



« Je regardais souvent des émissions de La Voix et je trouvais dommage d'avoir à attendre jusqu'à mes 15 ans avant de pouvoir m'y inscrire », a expliqué Laurie Pouliot à EnBeauce.com lors du mercredi 11 octobre dernier. « Je trouvais ça beaucoup trop long. Quand La Voix Junior est arrivée en ondes, je me suis dit que ce serait enfin ma chance d'en faire partie », a-t-elle ajouté.

Laurie Pouliot s'est présentée aux auditions ne sachant pas du tout où ça pourrait la mener en bout de ligne. « Je suis arrivée à mon audition en me disant que si ça fonctionnait, tant mieux, et que sinon, j'allais m'essayer à nouveau pour une prochaine édition. »

Une chanson d'Adele pour tenter de séduire les juges

Lors de son audition à l'aveugle, la jeune Beauceronne a interprété la chanson Remedy de la chanteuse britannique Adele. « J'aime particulièrement les paroles des chansons d'Adele. Ce sont des airs que je suis habituée de chanter, et c'est une artiste que j'aime beaucoup », a-t-elle expliqué.