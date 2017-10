Treize numéros seront présentés par 48 artistes au Cégep pour le 42e Mercredi-Étudiant

À l'occasion de la 42e édition de son Mercredi-Étudiant automnal, le Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges organisera un spectacle de danse et de chant d'envergure au cours duquel un total de 48 étudiants viendront démontrer leurs compétences artistiques durant une soirée de treize numéros.

La salle Alphonse-Desjardins, du Cégep Beauce-Appalaches, accueillera, le 25 octobre prochain, à 19h30, une cinquantaine d'étudiants qui viendront participer à la mouture automnale de la 42e année du Mercredi-Étudiant. Onze performances musicales francophones et anglophones mêlant pop, rock, country et métal seront présentées ainsi que deux numéros de danse.

La gagnante 2016 de Cégeps en spectacle, Émilie Cloutier, interprètera « Are you gonna be my girl » de Jet. Les vainqueurs de la finale régionale 2017 de Cégeps en spectacle, Pier-Olivier Busque et Stéphanie Cloutier, membres du groupe Quidam, accompagneront de leur côté plusieurs étudiants à la batterie et au piano. Emily Gilbert se lancera dans une interprétation de « Million reasons » de Lady Gaga et chantera « Hit me with your best shot » de Pat Benatar en duo avec Alyssa Bolduc.

Le groupe vocal du Cégep Beauce-Appalaches accompagnera Jessica Delcourt sur le morceau « All I want » de Kodaline. Mélissa Doyon se lancera dans une interprétation soul de « You know that I'm good » d'Amy Winehouse tandis qu'Anne-Sophie Larrivée démontrera sa maîtrise du ukulélé avec la chanson « Count on me » de Bruno Mars.

C'est le chanteur de country Jeffrey Turcotte, et son groupe, qui viendront faire danser la salle au son de « Country girls shake it for me » de Luke Bryan, en guise de numéro final. À noter que les dix danseuses de la troupe de l'Étadâme présenteront aussi une chorégraphie d'Anouk Gaudet sur le thème du burlesque tandis que Cindy Groleau effectuera un numéro de danse en solo. Formée de Jean-François Pomerleau, Catherine Langlois, Léonie Champagne et Alyson Rodrigue, l'équipe d'animation meublera les différentes transitions grâce à des sketchs écrits et mis en scène par Olivier Turcotte.