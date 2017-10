Tring-Jonction célébrera son 100e anniversaire dès novembre 2017

Le comité du centenaire de Tring-Jonction a annoncé, lors du mardi 10 octobre dernier, les grandes lignes de la programmation des festivités de son 100e anniversaire, qui se dérouleront du mois de novembre 2017 au mois novembre 2018. Pour l'occasion, plusieurs activités commémorative ont été planifiées dans la municipalité.

Le coup d’envoi des festivités du centenaire, sous le thème « Notre histoire, Notre fierté », se tiendra lors du samedi 4 novembre prochain, dès 17 h, à l’Hôtel National de Tring-Jonction. Cette soirée, qui s'adresse à tous les groupes d'âge, se déroulera sous la présidence d’honneur de Mélissa Roy et comprendra un cocktail dînatoire, suivi d’une soirée musicale. Le comité du centenaire servira, à tous les invités du souper, le « T-100 », un cocktail créé uniquement pour l’occasion. À noter que c'est Mathieu Roy, The New Sixties et Les Nerds qui assureront la partie musicale de la soirée

Lors de cette soirée conviviale aura également lieu le lancement du livre relatant l'histoire des 100 dernières années du village. L'ouvrage, produit principalement par deux membres du comité du centenaire, Stéphanie Roy et Sonia Lévesque, en collaboration avec la population, met en lumière les faits marquants de Tring-Jonction de sa fondation en 1918 à aujourd'hui.



En plus de laisser une trace de cet anniversaire, ce livre à la couverture des plus uniques, permettra à certains concitoyens de se remémorer des événements et à d'autres, d'en apprendre davantage sur notre histoire. Finalement lors de cette activité, il sera possible de se procurer des objets promotionnels uniques, abordables et ciblés qui renforceront l’image du centenaire.

Plusieurs occasions de rassembler la population auront lieu tout au long des mois, l’une des plus marquante sera sans aucun doute en Avril lors de la pièce de théâtre. Celle-ci, écrite spécialement pour le centenaire par l’incomparable Monsieur André Mercier et mis en scène de mains de maîtres par Madame Nathalie Brunelle, relatera des faits cocasses qui se sont passés dans notre municipalité qui donnent souvent naissance à plusieurs … « Cancan ».

L’une de nos activités charnière se tiendra en juin 2018. En effet, le festival « Tring en fêtes », en collaboration avec le comité du centième de Tring-Jonction, proposera des activités variées ayant pour but de rejoindre toute la population du 14 au 17 juin 2018. Aux activités habituelles, s’ajouteront la parade du centenaire, les 4 Chevaliers Toyota, des spectacles d’envergure majeure et d’autres surprises que nous pourrons annoncer dans les semaines à venir. Chose certaine, l’édition 2018 du festival « Tring en fêtes » en sera une dont tous les citoyens et citoyennes de Tring-Jonction se souviendront.

Pour terminer l’été, un tournoi de golf organisé conjointement entre le centenaire et le club des Lions aura lieu en août.

Le comité

Le comité du Centenaire est un groupement de 13 citoyens de la municipalité créé en 2015 pour préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif des cents ans du village. Ils sont chargés d’organiser les grands rendez-vous du calendrier d’activités, de coordonner conjointement avec le « Comité des Fêtes de Tring-Jonction » les divers évènements de l’année d’accompagner les initiatives développées pour cette occasion, et d’en informer le conseil municipal et le grand public.

Pour plus de détails entourant les festivités du centenaire, visitez le site Internet de la municipalité au www.tringjonction.qc.ca ou sur Facebook : 100 ans de Tring-Jonction