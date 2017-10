Une artiste beauceronne exposera ses oeuvres à Beauceville

L'artiste beauceronne Marie-Claude Poulin, qui a grandi à Saint-Honoré, présentera sa toute première exposition en tant qu'artiste solo du 15 octobre au 15 novembre prochains. Cette exposition, intitulée « Une deuxième vie en couleurs », sera présentée dans la salle Desjardins de la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville

Les visiteurs pourront notamment admirer quelques peintures réalisées sur du bois recyclé en se rendant sur place.



Précisons que l'exposition sera accessible sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, qui sont les dimanches, de 9 h 30 à 12 h, les lundis, de 19 h à 20 h 30, les mardis, de 9 h à 17 h et de 19 h à 20 h 30, les mercredis, de 15 h à 17 h et les jeudis, de 9 h à 11 h ainsi que de 19 h à 20 h 30.

Biographie artistique



Née en 1990, Marie-Claude Poulin a grandi dans le village de Saint-Honoré et demeure actuellement à Beauceville depuis 2014.



En 2010, elle a obtenu un DEC en arts visuelles au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges. Ensuite, elle a suivi une formation Décoration intérieure et présentation visuelle au Centre de formation professionnel Marie-Rollet à Québec.



Lors de ses études artistiques, l’une de ces œuvres fût achetée par le Cégep Beauce-Appalaches afin de devenir un tableau de leur collection.



Son inspiration lui vient sur le vif, selon des événements passés et tout simplement selon son instinct.



Elle utilise principalement la peinture acrylique et le bois recyclé comme toile de fond, redonner une deuxième vie à d’anciennes planches ajoutent un côté d’histoire à ses œuvres