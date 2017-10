Une photographe de Ste-Marie expose ses clichés au Musée Marius-Barbeau

Le vernissage de l’exposition intitulée « Sur le chemin des portes », par l'artiste photographe originaire de Sainte-Marie, Ghislaine Crête, aura lieu lors du dimanche 22 octobre prochain, dès 13 h 30, au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph. L'exposition de cette artiste beauceronne se poursuivra ensuite jusqu'au 7 janvier 2018.



Ce projet photographique est né spontanément. Tous les jours pendant six mois, beau temps, mauvais temps, Ghislaine Crête a photographié des portes de toutes sortes à Sainte-Marie, dans sa ville natale. Elle ne cherche pas à photographier uniquement de belles portes, elle s’intéresse aux traces laissées par le temps, ce qui les rend mystérieuses et parfois drôlement invitantes.



Ghislaine Crête a collaboré avec son ami René Jacob de Vallée-Jonction, lequel a écrit de courts textes à propos de ses photographies. Voici ce que dit René Jacob à propos de la photographe :

« Ghislaine Crête photographie les choses comme elles arrivent sur elle. Elle fait le geste. Elle le répète plusieurs fois. La même photo devant la même porte. Par la suite, elle laisse l’image arriver. Elle laisse faire. Elle laisse souffler la beauté de l’image arrivée jusqu’à elle. »

Rappelons que le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le dimanche, de 11 h à 16 h.



Biographie artistique

Ghislaine Crête est native de Sainte-Marie, où elle réside toujours. Artiste autodidacte, elle s’est formée par essais et erreurs, avec quelques conseils de photographes et le soutien de Nancy Bouchard, son mentor.



Elle a participé à quelques concours locaux et réalisé deux expositions solo en 2012 et 2016. Elle a également été invitée par son ami Paulin Nappert à réaliser un livre sur sa ville natale, qui s'intitule « Sainte-Marie en photos et en mots (du mois d'août 2009 à août 2010) ».