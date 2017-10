La pièce de théâtre Tricotés serrés présentée à Saint-Jules

En novembre, 31 comédiens envahiront la Salle multifonctionnelle de Saint-Jules pour la pièce de théâtre Tricotés Serrés.

Cette pièce raconte l’histoire d’un village d’environ 600 personnes dans lequel tout le monde se connaît. Pièce à caractère historique, l’auteure assure qu’on y retrouvera une touche d’humour et de fierté.

« J’ai organisé une rencontre avec plusieurs citoyens il y a deux ans, qui m’ont raconté des anecdotes du passé et qui m’ont parlé du village. Je suis partie de ça et j’ai ajouté un fil conducteur. Ce que j’ai voulu faire, c’est que Saint-Jules, c’est comme une grande famille », a mentionné l’auteure Patricia Cloutier, qui est aussi journaliste et native de Saint-Jules.

« C’est un gros défi de mettre en scène une pièce historique comme celle-là, avec plusieurs comédiens dans différentes époques. Je suis très fier du travail accompli par les comédiens et les spectateurs vont avoir droit à une soirée haute en couleurs », a souligné le metteur en scène, Vincent Couture.

Ce dernier était co-metteur en scène de la Complainte des hivers rouges, une pièce de théâtre à grand déploiement présentée l’an dernier à Saint-Victor et à Saint-Gédéon.

La pièce sera présentée les 10, 24 et 25 novembre, à 20 h et le 11 novembre en formule souper-spectacle à 18 h.