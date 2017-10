La troupe de théâtre de St-Odilon présente Pour le meilleur et pour le pire

Pour souligner les dix ans de sa troupe, le metteur en scène Alex Bilodeau de la Troupe de théâtre de St-Odilon a décidé de présenter Pour le meilleur et pour le pire.

« Je voulais écrire une pièce sous le signe de la fête et du plaisir, a-t-il noté. Quoi de mieux qu’un mariage pour fêter. »

Mise en situation : Pour Sophie, se marier c’est un rêve, un engagement, une fixation. Elle fait tout pour y parvenir. Pour Mathieu, c’est un cauchemar, un caprice, une mauvaise idée qu’il voudrait éviter. Le jour où Sophie et Mathieu reviennent de voyage, et que Sophie annonce à leur entourage qu’ils sont fiancés et qu’ils veulent se marier, rien ne va plus. Personne n’était au courant de leur relation. Les parents, des voisins de classes sociales différentes, se détestent et voudraient bien que tout soit annulé. Mathieu a envie de paniquer... et les autres viennent s’en mêler. Est-ce que Sophie et Mathieu finiront par se marier pour le meilleur et pour le pire ?

La pièce sera présentée les 3, 4, 10 et 11 novembre à 20 h à la Salle municipale de St-Odilon et les profits iront à l’OTJ de St-Odilon de Cranbourne.