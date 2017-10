La Zone Toxic du Woodooliparc atteint un nouveau stade dans l'horreur et le frisson

Voir la galerie de photos

Du vendredi 20 octobre au dimanche 5 novembre, les amateurs de sueurs froides auront l'occasion de venir découvrir les décors à couper le souffle de la Zone Toxic du Woodooliparc de Scott, qui vient d'atteindre une étape supplémentaire dans son développement en proposant, pour l'Halloween, une nouvelle zone dédiée aux amateurs de terreur. Oserez-vous affronter les créatures angoissantes du manoir hanté du parc ?

Après avoir ouvert l'année dernière sa thématique « Frima, la magie de Noël », le Woodooliparc de Scott profite de la proximité avec l'Halloween pour donner la chance au public de venir profiter de sa toute nouvelle « Zone Toxic, le délire du savant fou », qui permettra aux mordus d'horreur et de frissons de venir s'immerger au coeur des décors époustouflants réalisés en collaboration cette année avec la Foire de l'horreur, de Sherbrooke.

Avec un party d'Halloween de grande ampleur prévu le 28 octobre prochain et une première fin de semaine sur la thématique des « Klowns de l'Apokalypse », ce nouveau secteur devrait connaître un fort achalandage et séduire à la fois par la précision des détails de son décor, ses "escape room", les costumes et les effets visuels exceptionnels mis en oeuvre au sein du parc. À noter que des cocktails thématiques seront servis sur place par SOS Barmaid. Qui a envie d'un peu d'urine de chauve-souris ou de brume empoisonnée avant d'embarquer dans les parcours d'épouvante ?

À noter que des rabais choc sont encore disponibles sur le centre d'achats en ligne LaPlaza.io en cliquant sur le lien suivant : https://laplaza.io/rabais-choc. Pour un billet acheté, le deuxième est offert.

