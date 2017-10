Le Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches ouvrira en 2018

Afin de promouvoir la production cinématographique et télévisuelle dans la région, le Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches (BCTCA) débutera ses opérations en 2018. Cet organisme assistera notamment les équipes de tournages dans toutes les étapes de production.

À lire également : Un Bureau du cinéma et de la télévision pourrait voir le jour en Chaudière-Appalaches (mai 2017)

Le nouvel organisme travaillera d'ailleurs en collaboration avec les instances existantes en tourisme, en arts et en culture, et créera une nouvelle base de données détaillée sur les tournages de la région.

Le BCTCA créera un lien avec les autorités municipales et gouvernementales pour les demandes de permis, ainsi qu’avec les commerçants, les citoyens et les médias. Il donnera également accès à une banque de ressources humaines, matérielles et techniques sur le territoire.

Comme le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) veut passer de 300 à 700 millions de dollars la valeur annuelle des tournages étrangers au Québec d'ici 2021, le BCTCA sera donc en mesure d'aider cette instance à rencontrer son objectif de doubler le nombre de ces productions.

Précisons que le BCTCA bénéficie actuellement de l’appui moral d’une majorité d’intervenants du milieu, et que son implantation est vue comme bénéfique par les municipalités que le Bureau approchées.

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec y voit aussi un complément à son offre actuelle.