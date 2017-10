Célébrer l'Halloween au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines invite la population des environs à célébrer l’Halloween en ses lieux lors des 28 et 29 octobre prochains, de 13 h à 17 h. Pour l’occasion, chaque enfant déguisé et accompagné d’un adulte visitera le Musée gratuitement.

Il y a actuellement quatre expositions en cours au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines :

« Prince Joyau »

Produit par le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, l'exposition « Prince Joyau » propose aux visiteurs un voyage à travers le Canada pour y découvrir les anciennes mines d’amiante.



En aidant le Prince Joyau, son amie Jade et Sally la petite salamandre, la population y découvrira les diverses propriétés des minéraux, leur beauté ou leur rareté, ainsi que les différences entre minerai, minéral, cristal et roche.

« Gemmes ou pas ? Une enquête scientifique​ »

Établie à partir de la donation de la succession Langelier, l’exposition « Gemme ou pas ? Une enquête scientifique » est une création originale du Musée minéralogique et minier.



Elle met de l’avant l’univers de la gemmologie, tout en faisant découvrir aux visiteurs les différents aspects et caractéristiques de ces minéraux.

Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région

Cette exposition permanente permet d’explorer les nombreuses facettes de la région de Thetford Mines, qui a exploité l’amiante de 1876 à 2011.

Atomes et cristaux

Cette exposition permet aux visiteurs de plonger dans un univers de formes, de couleurs, de cristaux et de minéraux du monde entier.

Précisons que des friandises seront également offertes aux visiteurs pendant ces deux journées, et qu'une surprise sera réservée pour la personne ayant le costume le plus original.