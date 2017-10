Les quatre soeurs Berthiaume enchantent le public à Sainte-Marie

Un concert de musique sacrée a été présenté à l'église de Sainte-Marie lors du samedi 21 octobre dernier. Ce spectacle, intitulé « Magnificat », mettait en scène les sopranos Evelyne Larochelle et Rachelle Thibodeau, ainsi que le pianiste Dominique Gagnon, en plus des quatre soeurs Berthiaume, violonistes et violoncellistes, qui ont été particulièrement appréciées du public.

Ce sont une centaine de personnes qui ont assisté à ce concert samedi soir. Ils ont notamment pu entendre les plus beaux Ave Maria du répertoire classique, ainsi que des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Händel et de plusieurs autres compositeurs.

Les sopranos Evelyne Larochelle et Rachelle Thibodeau, ainsi que le pianiste Dominique Gagnon, accompagnés de Rébecca, Nadine, Anne-Marie et Arianne Berthiaume, ont également présenté au public des Ave Maria plutôt méconnus, tels que ceux de Philippe Rombi et de Kaschiff.

Le Domine Deus de Vivaldi et l'Ave Maria de Schubert ont aussi été interprétés. Un duo a finalement offert en rappel le morceau The Prayer de D. Foster.

Précisons que Rebecca Berthiaume, qui s'est classée en deuxième position à l'émission Virtuose, diffusée sur les ondes de Radio-Canada au printemps dernier, a accompagné plusieurs pièces des solistes avec le pianiste Dominique Gagnon au cours du concert.

Rappelons que les fonds amassés lors de cet événement seront remis à la Fabrique de Sainte-Marie.