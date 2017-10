Un candidat de St-Victor dans l'équipe d'Alex Nevsky à La Voix junior

Émile Bureau, âgé de 12 ans et originaire de Saint-Victor, fera partie de la deuxième saison de La Voix junior, émission télévisée présentée sur les ondes de TVA.

À lire également : Laurie Pouliot de Saints-Anges participera à la 2e saison de La Voix Junior

L'audition à l'aveugle d'Émile Bureau a été diffusée lors du dimanche 22 octobre dernier. Ayant séduit deux coachs sur trois pendant cette audition, soit Marie-Mai et Alex Nevsky, le jeune Beauceron a finalement tranché et a décidé de se ranger du côté du coach Nevsky pour la suite des choses.

Nous nous sommes entretenus avec lui hier soir, mercredi le 25 octobre, afin de connaître son parcours musical plus en détail, ainsi que ses impressions sur l'expérience qu'il vit actuellement.

Ses débuts en chanson

Émile Bureau nous a d'abord expliqué d'où venait sa passion pour le chant. « Je fredonnais des airs de chansons avant même de savoir parler. Ma mère chantait beaucoup. Elle m'apprenait plusieurs chansons quand j'étais petit et de nombreuses comptines. »

Le jeune chanteur s'est produit à plusieurs reprises à son école primaire ainsi qu'aux Festivités Western de Saint-Victor. Il a même déjà eu la chance d'interpréter l'hymne national du Canada avant un match de baseball des Capitales de Québec.

« J'ai commencé à chanter à l'école lorsque j'étais en 5e année. Au début, j'étais gêné et j'avais peur de montrer mon talent à mes camarades de classe, mais maintenant, ça fait deux ans que j'y chante », a raconté Émile à EnBeauce.com mercredi soir. « En ce qui concerne les Capitales de Québec, c'est la fois où j'ai chanté devant le plus de personnes. J'ai vraiment aimé ça », a-t-il poursuivi.

Il a également participé à plusieurs compétitions de chant, dont à deux reprises au concours « Jeunes solistes » de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au cours des dernières années, et y a remporté la médaille d'or à deux reprises en chantant « Qui a le droit » de Patrick Bruel et « Je vole » de Louane.

Lors de sa participation au Festival Clermont-Pépin de Saint-Georges, il a de nouveau interprété « Je vole » de Louane et est reparti avec le premier prix.

Une interprétation empreinte d'émotion

Le jeune Beauceron souhaite s'inscrire à La Voix depuis que l'émission est en ondes en 2013. « Quand j'ai commencé à écouter l'émission, je devais avoir environ 8 ans. Je trouvais impensable d'avoir à attendre jusqu'à mes 15 ans pour m'inscrire aux pré-auditions », s'est-il remémoré. Lorsqu'il s'est présenté aux pré-auditions de la première saison de La Voix junior, il n'avait pas été choisi. « Je me suis dit que la deuxème fois serait la bonne. » Il avait raison.

Émile Bureau a interprété la pièce « Qui a le droit » de Patrick Bruel lors de son audition à l'aveugle.

« L'important pour moi, c'est de toucher le public avec mes chansons. Qui a le droit est une pièce qui me rejoint beaucoup au niveau des paroles. La chanson parle d'enfants qui se font maltraiter et je trouve de telles situations injustes. C'est un sujet qui me touche particulièrement. »

Deux coachs pour le prix d'un

Marie-Mai et Alex Nevsky se sont retournés un à la suite de l'autre, à la seconde près, environ 1 minute et 15 secondes après le début de la performance d'Émile. « Marie-Mai et Alex n'avaient pas l'air réels quand ils ont retourné leurs chaises pour moi. Je ne le croyais pas. À l'intérieur de moi, j'étais excité de les voir, mais à l'extérieur, ça ne paraissait pas beaucoup. J'étais surtout très content de pouvoir poursuivre l'aventure. »

« Émile, tu nous a eu par ta sensibilité, par la fragilité dans ta voix. On comprenait chaque mot que tu chantais », a commenté l'auteure-compositrice-interprète Marie-Mai à la suite de la prestation d'Émile. « Il y a quelque chose dans ta voix qui est tellement puissant et pointu. C'est comme si ça traverse la poitrine. Tu m'as bouleversée », a-t-elle ajouté, vsiblement émue.

Alex Nevsky, quant à lui, s'est penché sur l'intelligence musicale et émotionelle du jeune Beauceron. « Tu as offert une belle et grande performance, super touchante », a-t-il d'abord mentionné. « Je suis rarement atteint comme ça. Le choix de chanson y est pour quelque chose, mais tu as l'intelligence de la livrer le coeur grand ouvert. Je sens que tu comprends vraiment ce que tu chantes et c'est primordial. C'est une qualité très rare », a-t-il renchéri.

« Je pense que je vais écouter mon coeur et je vais y aller avec Alex », a lancé Émile Bureau après quelques secondes de réflexion.

Après cinq rondes d'auditions à l'aveugle, les équipes de Marc Dupré, Alex Nevsky et Marie-Mai sont maintenant complètes. Les prochaines émissions seront les duels et les chants de bataille, puis la finale.

Rappelons que, lors des auditions à l'aveugle diffusées le 8 octobre dernier, la Beauceronne Laurie Pouliot a été choisie dans l'équipe de Marie-Mai.