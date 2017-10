Marché de Noël et spectacle pour les enfants à Saint-Gédéon

Un marché de Noël s'installera au Complexe Saint-Louis à Saint-Gédéon lors des 2 et 3 décembre prochains.

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel et de la Mesure dédiée à la lecture, un spectacle de Noël pour les enfants sera présenté gratuitement la veille de la tenue de ce marché, soit le vendredi 1er décembre, à 19 h. Ce spectacle sera intitulé « Panique à l’atelier du père Noël ».



Sur place, il y aura un foyer extérieur, des décorations, de la musique, de l'animation, un concours de hockey de précision ainsi qu'un concours organisé pour dénicher le meilleur sucre à la crème.



Des ateliers de bricolage et de décoration de biscuits et des promenades en calèche pourront également divertir les gens présents au cours de ces deux journées. Notons que plusieurs tirages auront lieu lors de la fin de semaine, et que des prix de présence seront aussi tirés.

Le père Noël sera présent pour le bonheur de petits et grands lors du samedi 2 décembre. Le tout débutera à 9 heures le matin.

Les personnes qui le désirent peuvent également réserver une place comme marchand pour cet événement.

Précisons que l'événement en sera à sa deuxième édition au Complexe Saint-Louis.