La Ferme A.G.R. SENC reçoit une distinction significative

La Ferme A.G.R. SENC de Sainte-Marie d’Annick Fortier et de Guy Rhéaume - ainsi que quatre autres fermes - a remporté le titre de gagnant national au terme du dernier concours de l’Ordre national du mérite agricole.

Elle a reçu sa décoration à l’Assemblée nationale du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, lors d’une cérémonie clôturant la 128e présentation du concours.

« Les efforts et le travail quotidien rigoureux ont permis à cinq entreprises de chez nous de se distinguer lors de cette grande compétition agricole. Ce n’est pas sans raison si la Chaudière-Appalaches est la deuxième région en importance quant à la contribution à l’économie agricole québécoise. Ces entrepreneurs, qui font la fierté de leur milieu, ont toute mon admiration », a souligné la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

« Comme ministre de l’Agriculture et comme citoyen d’une région agricole, je suis aux premières loges pour observer la créativité et l’innovation de nos entreprises agricoles. Celles-ci proposent des produits originaux, diversifiés et de grande qualité qui nous permettent de rester compétitifs et de développer nos parts de marché dans un monde en transformation », a indiqué M. Lessard.

Faits saillants :

• La Chaudière-Appalaches est la deuxième région en importance quant à la contribution à l’économie agricole québécoise.

• Les terres agricoles occupent les deux tiers de la superficie de la région.

• L’industrie bioalimentaire est à l’origine de 34 000 emplois auxquels contribuent notamment quelque 5400 entreprises agricoles ainsi que les 180 établissements de transformation alimentaire.

• On y trouve la moitié des entreprises acéricoles au Québec, qui y produisent près de 40 % du sirop d’érable et qui place la région au premier plan dans ce domaine au Québec.