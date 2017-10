St-Éphrem inaugure son Espace Jeunes aménagé pour les 11 ans et plus

Le comité du terrain de jeux de Saint-Éphrem a procédé à l'inauguration de son tout nouvel Espace Jeunes vendredi le 20 octobre dernier. Ce nouveau local a été aménagé par le terrain de jeux de la municipalité, afin d'offrir une programmation d’activités aux jeunes de 11 ans et plus pendant l’été.

L'idée du projet est venue suite à un questionnement que le comité a reçu de la part de plusieurs parents de la municipalité relié au fait que leurs enfants de plus de 10 ans ne souhaitaient plus participer au terrain de jeux, alors que les parents, quant à eux, ne voulaient pas non plus laisser leurs enfants seuls à la maison pendant tout l’été.

Précisons que les membres du comité du terrain de jeux de Saint-Éphrem, qui ont initié ce projet, sont David Bernard, président et parent, Karina Lessard, parent, Maude Bélanger, coordonnatrice du terrain de jeux, Marie-Ève Boutin, coordonnatrice du Volet-jeunesse, ainsi que France Côté et Christine Faucher, qui ne pouvaient être présentes lors de la conférence de presse.