Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 27 octobre 2017

h 30. Cette exposition est présentée gratuitement. Pour de plus amples informations, il faut communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 418-387-2240.

L'exposition « Voyage en Océanie et en Afrique » sera présentée à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie de 12

​Patinage libre au Centre Caztel de Sainte-Marie, de 14 h à 14 h 50. L'activité est gratuite. Pour obtenir plus d'informations, il faut communiquer au 418-387-2362.

Il y aura du patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sur la glace Canam, de 15 h à 17 h. L'activité est gratuite et ouverte à tous. Pour obtenir davantage d'informations, il faut téléphoner au 418-228-8155.

Une nuit à la bibliothèque, de 18 h à 21 h, à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie. Au programme, film, course au trésor à la lampe de poche et goûter. L'activité est gratuite pour les abonnés de la bibliothèque et les places sont limitées.