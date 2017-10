Les finissants en Création et médias du Cégep revisiteront Shakespeare

La comédie satirique « Gloucester, délire shakespearien », écrite par Simon Boudreault et Jean-Guy Legault, sera présentée au mois de novembre à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches par les finissants du programme de Création et médias. Douze comédiens monteront sur scène pour revisiter l'univers du célèbre dramaturge anglais, sous la supervision de l'enseignante Marie-Esther Poulin.

La pièce est travaillée depuis près de deux mois et demi dans le cadre du cours « Production théâtrale » du programme d'Arts, lettres et communications. « Ils relèvent brillamment le défi en interprétant une comédie déjantée où chevaliers maladroits, princesses culottées et autres créatures se lancent de savoureuses répliques plus loufoques les unes que les autres », a commenté la metteuse en scène, Marie-Esther Poulin.

Le synopsis de l'oeuvre est résumé dans les termes suivants : « Après une victoire sur les Écossais, le roi d'Angleterre divise le royaume d'Écosse en trois parties, entre ses généraux York, Gloucester et la reine Goneril, au grand dam de celle-ci, qui convoitait la totalité du royaume. Avec l'un des fils bâtards du roi, elle conçoit un plan machiavélique pour semer la discorde entre Gloucester et York. S'en suivent de crapuleuses manigances où pouvoir et amour sont les maîtres du jeu ».

La pièce réunit différentes scènes mythiques du célèbre dramaturge, encadrées par un humour absurde. La comédienne professionnelle Érika Gagnon, ayant produit la pièce en 2016 au théâtre de la Bordée, à Québec, est même venue à la rencontre de la troupe. « Les jeunes ont grandement apprécié ses conseils sur la façon de donner vie aux personnages. Elle leur a aussi parlé de la façon dont on adapte une pièce de théâtre », a expliqué l'enseignante.

La pièce sera présentée les 9 et 11 novembre prochains. Plus d'informations auprès du Cégep Beauce-Appalaches.