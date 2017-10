Premier atelier de dessin de modèle vivant au Café l'Aléa à St-Georges

Le Café l’Aléa de Saint-Georges a tenu son premier atelier de dessin de modèle vivant mardi le 24 octobre dernier, en soirée. L'activité a été organisée de concert avec l’artiste-peintre Geneviève St-André.

À lire également :

Mardi soir, huit participants, préalablement inscrits, se sont installés, chevalet ou table devant soi, pour dessiner pendant deux heures, à raisons de séquences de 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes et finalement 3 minutes.



Le modèle, Chloée-Mitsou Fortin, prenait une pose différente à chacune des séquences, afin de permettre aux participants de travailler de façon globale le corps humain, tantôt dépeignant un visage, un haut de corps, un dos, des mains, etc. Le café fut ouvert spécialement pour cette activité, puisqu’il est habituellement fermé, le mardi soir. Par contre, l’atelier se donnait portes closes.

Les propriétaires du café ont été approchés au début de l’été par l’artiste-peintre Geneviève St-André pour organiser une activité qui se prête bien au lieu à vocation ludique et culturelle qu’est le Café l’Aléa, soit un atelier de dessin de modèle vivant.

Ce type d’atelier se donne habituellement dans un cadre scolaire en arts visuels, au niveau collégial ou universitaire, et est rarement offert en dehors de ce cadre, surtout en région.

« J’avais envie d’offrir cet atelier pour permettre au public, artiste professionnel ou non, de soit tenter l’expérience, dans le cas où ce serait la première fois, ou soit de se dégourdir un peu avec le dessin d’observation », de dire Geneviève St-André.

« Connaissant Emmanuelle et Pier-Alexandre, je les ai approchés pour voir si l’intérêt était présent pour eux aussi d’offrir un tel atelier. La réponse fut positive », se réjouit l’artiste.

Trouver un modèle prêt à tenir des poses allant jusqu’à une durée de 20 minutes, en sous-vêtements, fut un mandat réussi grâce aux réseaux sociaux et à une publication de recherche de modèle lancée sur Facebook.

« Nous avions besoin d’un modèle à l’aise avec son corps et capable de tenir longtemps dans la même posture, sans bouger. »

« Habituellement, ce type d’atelier de dessin se fait avec des modèles complètement nus, mais je trouvais qu’avec de légers sous-vêtements ajustés au corps, nous avions tout de même l’essentiel de ce que nous recherchons à dessiner, c’est-à-dire les courbes, les jeux de lumière sur la peau, les tonalités, la physionomie du corps humain, etc. », d'ajouter l'artiste-peintre.

Précisons que le prochain atelier se donnera probablement en janvier ou février prochain, au Café l’Aléa, et aura comme modèle à dessiner un modèle masculin.



« Le corps humain, homme et femme, est magnifique, explique Geneviève St-André. Léonard de Vinci, comme beaucoup d’autres artistes, l’étudiait avec fascination. Dessiner et peindre des personnes fait partie de ma démarche artistique, puisque je peins la relation, ce qui se passe entre une personne et une autre, entre elle et son environnement ou entre elle et son intériorité. Cela allait de soi que j’organise un tel atelier, fait dans le respect et en relation avec mon prochain. »