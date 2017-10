Le Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins espère attirer plus de 800 visiteurs

L’an passé, le Salon des artisans avait attiré 800 personnes provenant d’un peu partout à travers les régions. Pour cette septième édition, l’organisation espère attirer un nombre de visiteurs encore plus élevé. Plus de 30 exposants et dégustations seront sur place.

« Le salon a été créé afin d’encourager et de faire connaître les talents des artisans locaux et régionaux tout en favorisant l’achat local de produits originaux », était-il écrit dans le communiqué de presse.

L’événement se tiendra les 11 et 12 novembre de 10 h à 16 h au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.