Annulation de la Zone Toxic 2017 au Woodooliparc à Scott

En raison d’un problème hors de contrôle et ce, malgré le grand succès populaire obtenu par l’attraction Zone TOXIC lors du premier weekend, le Woodooliparc, organisateur de l’événement, se trouve dans l’obligation d'annuler les prochaines dates d’ouverture prévues au calendrier pour cette thématique. Ces annulations concernent toutes les prochaines activités Zone TOXIC ainsi que celles concernant le Party Résurrection.

Malheureusement, le Woodooliparc se voit dans l’obligation d’enlever toutes les installations de Zone Toxic, dans les plus brefs délais, car l’emplacement où se trouvent celles-ci est jugé non conforme à la réglementation d’Hydro-Québec. Le Woodooliparc a débuté le démantèlement de ses installations dans les heures qui ont suivi l’avertissement. Cette situation sera rectifiée dans les prochains mois afin d’offrir au public une expérience exceptionnelle pour l’ouverture en 2018.

Le Woodooliparc est profondément désolé de la situation vécue et s’engage à procéder, dès ce 26 octobre, au remboursement des clients s’étant procuré des billets d’accès aux activités concernées par les annulations. La procédure de remboursement peut toutefois prendre jusqu’à 7 jours selon les modalités de paiement utilisées lors de l’achat de billets. Ceci s’applique aussi bien pour les droits d’accès obtenus via la billetterie en ligne sur le web que pour les réservations effectuées pour les 27,28 et 29 octobre et 3, 4 et 5 novembre.

Prendre note cependant que la prochaine activité thématique du Woodooliparc, Frima, se déroulera comme prévu initialement à compter de la fin du mois de novembre.



Les administrateurs et organisateurs du Woodooliparc tiennent à présenter leurs sincères excuses auprès de leurs nombreux clients et de leurs différents partenaires suite à l’annulation de l'événement.



Pour toutes questions, informations ou vérifications, merci de communiquer exclusivement par téléphone avec les responsables du Woodooliparc au 418 313-3443