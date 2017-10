Une conférence sur le phénomène paranormal québécois à Saint-Joseph

Jean Provencher, conférencier, historien et auteur, présentera sa conférence « Un paranormal québécois inventé au 19e siècle » au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph lors du jeudi 9 novembre prochain, dès 19 h.

Le conférencier de Jean Provencher s’intéresse au phénomène du paranormal au point de vue historique.

Il a passé en revue la presse québécoise de 1880 à 1910, et en a tiré certaines conclusions quant au pourquoi et au comment le paranormal a alimenté l’imaginaire des Québécois au 19e siècle. Il partagera donc le fruit de ses recherches sur le sujet le 9 novembre.

« Aucun historien ne s’y est attaqué encore. Superstitions, fantômes, revenants, maisons hantées, serpents de mer, ouija. Même les étoiles filantes et les comètes sont de la partie. » — Jean Provencher.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre des Semaines de l'économie sociale, qui auront lieu du 6 au 16 novembre prochains. L'événement sera présenté par la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec la Maison des jeunes de Robert-Cliche et le Village Aventuria.

Précisons que l'activité gratuite et que les réservations sont obligatoires.

Profil du conférencier



Titulaire d’une licence et d’un diplôme d’études supérieures en histoire, Jean Provencher est une figure de la pensée historique au Québec, comme en témoignent ses diverses réalisations professionnelles et ses nombreuses publications.



De la trentaine de livres qu’il a publiés à titre d’auteur ou en collaboration, son ouvrage fondamental « Les Quatre Saisons dans la vallée du Saint-Laurent » constitue aujourd’hui un livre de référence dans le domaine.



On le reconnaît également comme un vulgarisateur scientifique. Ses talents de communicateur l’ont d'ailleurs conduit à être animateur à la radio et à la télévision.