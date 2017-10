La 2e édition du festival Saint-Philibière rassemble 75 personnes

Voir la galerie de photos

La 2e édition du festival Saint-Philibière s'est tenue lors du samedi 28 octobre dernier à la salle multifonctionnelle de la municipalité de Saint-Philibert. Pour l'occasion, EnBeauce.com s'est entretenu avec l'une des organisatrices de l'événement, Marie-Claude Paradis, afin d'en apprendre davantage sur l'origine du projet.

Décorée pour l'occasion sous le thème de la chasse, la salle municipale a par ailleurs accueilli le chansonnier Nicolas Loignon, qui a présenté plusieurs chansons de son répertoire populaire varié pendant la soirée, entre autres La rue principale des Colocs.

Précisons que la thématique de la soirée était différente de celle de l'an dernier.

« On avait fait un concours d'épouvantails l'an passé et on s'en était également inspiré pour créer notre décor », a expliqué Marie-Claude Paradis à EnBeauce.com hier soir.