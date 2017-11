Activités à ne pas manquer en Beauce le 3 novembre 2017

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d’activités en ce vendredi 3 novembre 2017, à Saint-Georges et dans les environs.

• La formation juvénile de hockey des Dragons de la Polyvalente Saint-Georges croisera le fer avec la Polyvalente Paul-Hubert à 10 h 30 à Beauceville.

• Au Centre Caztel de 13 h à 14 h, il y aura du patinage libre ainsi que du hockey libre.

• Ce sera bain libre « Spécial congé scolaire » à Sainte-Marie de 14 h 30 à 16 h 15. Plusieurs activités seront au programme de la journée : cours d’aquapoussette ( 9 h à 9 h 55), session d’aquaforme aux nageurs de 16 ans et plus (10 h à 10 h 55) et cours aqua-arthrite-arthrose (11 h à 11 h 55).

• Geneviève St-André tiendra l’atelier de peinture à l’huile (débutant-intermédiaire) de 10 h 30 à 17 h au Centre culturel Marie-Fitzbach. Inscription : 418-226-2271, poste 2238.

• À Saint-Elzéar (707, rue principale) se tiendra la Soirée d’Halloween sportive de 18 h à 21 h. Pour cette première édition, Yanick Roy, Mylaine Asselin et Annie-Pier Coutu, trois entraîneurs, se réuniront pour faire bouger les personnes présentes. Jeux gonflables, prix de présences… Le prix est de 10 $ pour les adultes et 2 $ pour les enfants.

• Patrick Couture réalisera un laboratoire expérimentant différents jeux d’écriture allant des classiques comme le Cadavre exquis à ses propres créations. Dix jeux seront réalisés de 18 h 30 à 20 h 30 à la Bibliothèque Notre-Dame-des-Pins.

• Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, une comédie qui se moque de nos préjugés, sera présentée à la Salle Méchatigan à 20 h pour 57 $. Rémy Girard, Micheline Bernard, Marie-Evelyne Baribeau et Jonathan Michaud, pour ne nommer que ceux-là, seront du spectacle.

• Jeff Dubé viendra présenter son troisième album solo en carrière, Ménestrel, à 20 h à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches. Le chanteur œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de la chanson, notamment comme chanteur du groupe Noir Silence.

• Undercorver, legends du rock sera au Cabaret des Amants à 20 h. Ce spectacle réunit les succès rock (Bon Jovi, Scorpions, Deep Purple,…), dont le groupe a déjà présenté plus de 150 spectacles à travers le Québec et les Maritimes. Ce spectacle est une deuxième version encore plus explosive.

• Dans la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches, le V. Boutin de Plessisville sera en ville pour affronter le Cleri Sport à 21 h au Centre sportif Lacroix-Dutil. À 21 h également, les Beaucerons de Saint-Marie seront à Saint-Prosper pour se mesurer aux Bulls.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.