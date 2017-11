Un membre Toastmasters de Saint-Georges remporte un concours

Un concours de discours humoristique s'est déroulé parmi les membres des clubs Toastmasters du secteur 91, qui regroupe les membres de l’Université Laval de Québec ainsi que ceux des villes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Lévis et Saint-Georges, lors du lundi 16 octobre dernier. À l'occasion de ce concours qui se tenait à Rimouski, le Beauceron Ghislain Blais a remporté la première place.

M. Blais, membre de l’organisation des Toastmasters de Saint-Georges depuis sept ans, a remporté la première place avec son discours intitulé « Pourquoi ? ».

Toastmasters est une organisation internationale à but non lucratif, formée de bénévoles, visant entre autres à aider les gens à s’exprimer devant un groupe de personnes avec confiance, à développer leur leadership et à développer leurs communications interpersonnelles.

Les membres du club y apprennent également à gagner en confiance, à acquérir de bonnes aptitudes de gestion, à tenir des réunions structurées et productives et à prendre la parole sans y être préparés.

Rappelons que des rencontres du club Toastmasters de Saint-Georges ont lieu à tous les mercredis, à 19 h, à la salle conférence du Manoir du Quartier. Celles-ci sont ouvertes à tous, avec ou sans réservation.