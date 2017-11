Activités à ne pas manquer en Beauce le dimanche 5 novembre

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d’activités en ce dimanche 5 novembre 2017, à Saint-Georges et dans les environs.

• Les plus jeunes ne voudront pas manquer le spectacle d’Annie Brocoli, qui sera en spectacle à 15 h à l’Ovascène. Elle invente les enfants – et les parents – à plonger dans son monde imaginaire avec sa fidèle compagne Germaine la grenouille végétarienne.

• Jean-Yves Pierre au clavecin et Jean-Sébastien Dufour à la flûte à bec et au chalumeau seront en spectacle au Centre culturel Marie-Fitzbach à 11 h et 12 h 15 au coût de 5 $. Café et viennoiseries seront servis sur place.

• Du 17 octobre au 10 décembre à la bibliothèque de Sainte-Marie, l’exposition « Voyage en Océanie et en Afrique » sera présentée et mettra en vedette des objets, des photographies, des livres, de la monnaie, des films et des œuvres d’art.

• Ce sera patinage libre cet après-midi au Centre Caztel à 13 h.

• Au Centre sportif Lacroix-Dutil, le patinage libre se tiendra à 16 h.

• « Sur le chemin des portes » se tiendra du 22 octobre au 7 janvier au Musée Marius-Barbeau. Ghislaine Crête s’était donnée comme objectif au début de l’année 2016 de faire une photo par jour de Ville-Marie.

• Lyse Marsan propose « Peindre en Beauce » à la Galerie d’art Sainte-Marie, une incursion dans son univers artistique. Aujourd’hui, la galerie sera ouverte de 13 h à 17 h.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.