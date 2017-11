Près de trente jeunes participeront au 2e Spectacle de la relève à St-Benoît

Le samedi 18 novembre prochain, à l'occasion de la 2e édition du Spectacle de la relève, près d'une trentaine de jeunes entre 4 et 22 ans originaires de Saint-Benoît-Labre monteront sur scène à l'école Notre-Dame-du-Rosaire pour faire découvrir au public leur talent artistique dans le domaine de la danse, du chant, de la musique instrumentale et de la poésie. Un numéro théâtral sera aussi au rendez-vous.

Ayant comme but d'habituer les jeunes à s'impliquer le plus tôt possible dans des activités culturelles, le projet permettra au public de découvrir plusieurs nouveaux talents se familiarisant ainsi avec les arts de la scène.

« C'est un bel exemple d'initiation aux arts de la scène qui, nous l'espérons, donnera le goût à ces jeunes de poursuivre et de multiplier les expériences culturelles en grandissant », a expliqué Catherine Turcotte, coordonnatrice en loisirs et culture à la Municipalité.

Cette dernière a tenu aussi à féliciter les participants pour leur implication dans le projet, le contexte étant différent de celui d'un spectacle organisé par un établissement scolaire. « Aucun temps de pratique n'est alloué en grand groupe. Les artistes doivent travailler de manière autonome leur numéro, ce qui rend fier le comité organisateur de voir les jeunes s'investir avec autant d'enthousiasme et de persévérance », a-t-elle précisé.

Le spectacle aura lieu le 18 novembre prochain à partir de 19h. Plus de détails en appelant Mme Turcotte à la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.