Les Aventuriers voyageurs présentent le Vietnam à Saint-Georges

Les Aventuriers Voyageurs présenteront leur nouveau film de voyage intitulé « Vietnam en famille » à la fin du mois de novembre au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.

Julie et Sébastien partent en formule sac-à-dos avec leurs trois filles à la découverte du Vietnam. Jungle urbaine d’Hanoï, trek dans les rizières de Sapa et nuit chez l’habitant, croisière sur la baie d’Along, ville impériale de Huê, bouffe de rue à Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville, marchés flottants du delta du Mékong, île paradisiaque de Phu Quôc sont quelques-unes des expériences qu’ils partageront avec le public.

« La famille Giroux-Caron forme toute une équipe. Les trois jeunes voyageuses d’expérience, Megan, Coralie et Noémie, assistent leurs parents dans la réalisation de leurs films de voyages. Tantôt à la prise de son, puis devant et derrière la caméra, elles participent activement aux projets de films dans toutes leurs étapes allant jusqu’à présenter les ciné-conférences. »

Leur mère Julie partage son temps entre l’enseignement du tourisme et son entreprise Onyva. Née lors d’un voyage, elle en a fait sa passion et sa profession. Leur père, Sébastien, partage son plaisir du voyage tout en s'occupant du côté technique lors du tournage. Curieux, ils adorent découvrir des nouvelles façons de voir la vie. Ils s’efforcent de rapporter leurs images du bout du monde pour partager leurs expériences.

Pour obtenir plus d'informations sur la présentation de ce film, il suffit de communiquer avec le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.



Rappelons que l’organisme Les Aventuriers Voyageurs présente, depuis 10 ans, des films et conférences de voyage dans 47 cinémas, bibliothèques, écoles et résidences de personnes âgées au Québec.