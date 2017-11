Cette année, les habitants de Sainte-Aurélie et des alentours pourront voir la pièce Noël au chemin des Français, qui a été écrite et mise en scène par Harold Gilbert.

Ce conte de Noël théâtral et musical aura sa touche d’humour tout en réservant de beaux moments d’émotion. Une quinzaine de comédiens et chanteurs seront sur scène le 24 novembre à 19 h 30 et le 25 novembre à 13 h au Centre municipal de Sainte-Aurélie.

Cette histoire fictive met en relief la scission entre les habitants d’un village et de leurs rangs.

Harold Gilbert avait aussi signé La sorcière de l'Île Pozer.