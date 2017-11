Dégustations et produits locaux au 7e Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

La 7e édition du Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins se tient durant la fin de semaine, les samedi 11 et dimanche 12 novembre, au centre communautaire de la municipalité. En tout, une trentaine d'exposants sont sur place pour mettre en valeur une panoplie variée des produits de la région. Dégustations et démonstrations artisanales sont au programme des deux journées.

En plus d'avoir la chance de découvrir la richesse de l'artisanat local, les visiteurs pourront venir goûter à différents produits du terroir beauceron et assister à des démonstrations du savoir-faire de certains exposants. Plusieurs prix sont à gagner, en collaboration avec le Rock Café et les Amants de la Scène.