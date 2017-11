Saint-Georges à la Maison des Régions de Montréal pour trois semaines

La Ville de Saint-Georges et sa région, la Beauce, seront les premiers à s'installer dans la Maison des Régions à Montréal, qui a été inaugurée lors du 8 septembre dernier. Pour l'occasion, les Beaucerons auront l'opportunité d'y faire la promotion de leur territoire ainsi que d'établir des partenariats avec des entreprises montréalaises du 23 novembre au 14 décembre prochains.

La présence de Saint-Georges à Montréal permettra non seulement de mettre de l'avant les arts, la culture, le tourisme et la qualité de vie de la région, mais également de mettre en valeur le monde des affaires beauceron, ainsi que de créer des ponts entre les entreprises régionales et celles de Montréal.

L’exposition Arts et affaires, organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Georges, Art en Beauce La Collection et Beauce Art L’International de la sculpture, sera d'abord inaugurée jeudi le 23 novembre prochain en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Dans le cadre de cette exposition, ce sont 35 tableaux et sculptures qui coloreront l’espace de la Maison des Régions aux teintes de la Beauce. Jumelée à une programmation d’événements d’affaires, l’exposition Arts et affaires donnera l’occasion aux artistes beaucerons d’exposer leurs œuvres au cœur du quartier des affaires et d’accroître leur visibilité.

« La Maison des Régions est un lieu rassembleur. C’est ici que les gens d’affaires du Québec peuvent se rencontrer, échanger et développer des liens d’affaires forts et durables », souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ces échanges consolideront la relation nouvelle que la Maison des Régions souhaite bâtir entre la métropole et les Régions du Québec », ajoute-t-elle.

Programmation d’affaires

Au cours de l’exposition artistique se tiendront également plusieurs événements d’affaires tels que des conférences, des occasions de réseautage, des kiosques et des rencontres artistiques. Ceux-ci permettront aux entrepreneurs de la Ville de Saint-Georges et de la Beauce de se relayer afin de rencontrer de nouveaux partenaires et de renforcer les relations d’affaires existantes.

Le Musée des lilas de Saint-Georges (26 novembre), les représentants de l'Union des municipalités du Québec (1er décembre), le Bureau du cinéma et de la télévision de Chaudière-Appalaches (4 décembre), Destination Beauce (5 et 6 décembre), le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph (5 et 6 décembre) , la Féérie de Noël de Cumberland (5 et 6 décembre) et le Centre de congrès Le Georgesville (5 et 6 décembre) seront tour à tour du côté de la Maison des Régions afin de faire la promotion de leurs services respectifs.

Trois salles de conférence seront aussi à la disposition des intervenants et des visiteurs afin de faire des rencontres et du réseautage sur place pendant ces trois semaines.

Précisons que les gens intéressés à visiter la Maison des Régions devront se rendre au rez-de-chaussée du 500, rue Saint-Jacques, au coin de l'avenue McGill, à Montréal. Les heures d'ouverture seront du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.