Le Cégep Beauce-Appalaches franchit le cap des 13 000 diplômés

Le samedi 18 novembre dernier, près de 600 personnes, diplômés et membres de leur famille, ont assisté à la cérémonie annuelle de remise des diplômes du Cégep Beauce-Appalaches, animée par Jean-Philippe Vachon et Simon-Éric Bélanger. À cette occasion, l'établissement a franchi la barre avec 10 000 diplômes d'études collégiales (DEC) de son histoire et celle des 3 000 attestations d'études collégiales (AEC).

En comptant les nouveaux diplômés de la cuvée 2016-2017, composée de 456 détenteurs de DEC et 220 d'AEC, le Cégep fait maintenant état de 10 024 DEC et 3 095 AEC délivrés au cours de son histoire d'établissement public. Selon les résultats obtenus cette année, les programmes les plus populaires sont les suivants dans le domaine de l'enseignement régulier :

Sciences humaines (121 diplômés)

Sciences de la nature (64 diplômés)

Éducation spécialisée (57 diplômés)

Éducation à l'enfance (36 diplômés)

Du côté de la formation continue, les répondants en centre d'appels d'urgence ont dominé le classement avec 65 diplômés, suivis des inspecteurs en bâtiment.

Une mention spéciale décernée à la première diplômée sourde de l'histoire du Cégep

Inscrite au programme d'éducation à l'enfance, Sarah Breton est devenue, pour sa part, la première diplômée sourde de l'histoire de l'établissement. Elle a souligné l'aide précieuse apportée par les interprètes Nancy Morin et Vincent Dijoux dans son parcours. Le directeur général du Cégep, Mario Landry, lui a remis à cette occasion, en plus de son diplôme, une lettre de la sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Sylvie Barcelo, la félicitant pour son courage.

« Je souhaite que votre ténacité soit source d'inspiration et encourage les étudiants à persévérer et à abattre les obstacles », a mentionné la ministre.

Un prix rayonnement décerné à un ancien étudiant spécialisé depuis en neurochirurgie

Le troisième prix Rayonnement a été remis pour sa part à un ancien du Cégep Beauce-Appalaches ayant su se démarquer dans son parcours professionnel, David Mathieu, diplômé en sciences de la nature en 1995. Diplômé en médecine, il s'est spécialisé par la suite en radiochirurgie, plus précisément dans le traitement des lésions cérébrales grâce à leur exposition à des radiations très précises.

Un total de 10 600 $ de bourses remis au cours de la cérémonie

C'est le député fédéral Maxime Bernier qui a remis la médaille académique du Gouverneur général et la bourse de 700 $ l'accompagnant à Nicolas Blais, en sciences de la nature, tandis que Paul Busque a remis à Catherine Langlois et Jean-François Pomerleau la médaille du Lieutenant-gouverneur et une bourse de 500 $.

Les bourses de l'Excellence scolaire (500 $) ont été remises à Alice Lemieux-Bourque et Samuel Grondin tandis que Myriam Lacasse et William Poulin ont reçu celles du Progrès préuniversitaire et technique, d'un montant de 300 $. Quinze autres étudiants ont reçu une bourse Méritas de 400 $. Enfin, Financement agricole du Canada a remis des bourses de 450 $ à deux diplômées de la formation continue en gestion d'entreprises agricoles, Mireille Debray et Sabrina Rhéaume. Quant à Ève Mathieu, elle a reçu la bourse Méritas de l'AEC de répondant en centre d'appels d'urgence.