Près de 4000 visiteurs au Salon des artistes et des artisans

C’était en fin de semaine (17, 18 et 19 novembre) que se tenait le Salon des artistes et des artisans au Centre culturel Marie-Fitzbach. Ce sont près de 3800 visiteurs qui se sont présentés pour cette 33e édition.

Quarante exposants créateurs en métiers d’arts, en arts visuels et en agroalimentaires s’étaient donnés rendez-vous, dont les présidents d’honneur étaient Hugo Laquerre et Anne Paquet, les deux propriétaires du Verger L’Argousière.

Les deux propriétaires ont dit être très heureux de leur expérience en tant que présidents et ils ont eu l’impression d’avoir contribué de façon significative à faire valoir le travail des artistes et des artisans en plus de promouvoir les achats locaux.

L’évènement s’est conclu par la nomination du président d’honneur de l’an prochain en Berthier Bérubé, sculpteur sur bois de Saint-Arsène. Il a mentionné être ému et fier de pouvoir représenter un salon qui lui tient à cœur.