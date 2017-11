Des danseurs beaucerons se démarquent à un festival de swing à Sherbrooke

Du 10 au 12 novembre derniers, le Beauceron Keven Morin, de Saint-Georges, s'est démarqué à Sherbrooke dans le cadre du festival de swing « Shake Sherby and Roll » en remportant une médaille d'argent dans la compétition Mix and Match, pour laquelle il a été jumelé au hasard avec une partenaire originaire de Montréal.

De leur côté, Laurence Wassmer et Olivier Duval, de La Cabane à Swing, faisaient partie des professeurs invités à Sherbrooke à donner des ateliers de niveau intermédiaire à avancé. Ils ont aussi eu l'occasion de danser et de juger certaines compétitions.

Rappelons que La Cabane à Swing, organisme à but non lucratif né en 2014, a pour but de promouvoir les danses swing et la musique swing et jazz.