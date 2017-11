Simon Gouache et Les Grandes Crues à Saint-Georges en mai 2018

Les humoristes Simon Gouache et Les Grandes Crues seront du côté de Saint-Georges en mai prochain. Ces deux nouvelles mises en vente de 2017-2018 ont été annoncées la semaine dernière par le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène.

Les humoristes Marie-Lyne Joncas et Ève Côté du duo Les Grandes Crues présenteront d'abord, en supplémentaire, leur spectacle intitulé « S'ul gros vin » lors du samedi 19 mai 2018 à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges.

« C’est deux filles très ''hot'' aux paroles crues sans être vulgaires, qui possèdent un grand sens de la répartie », mentionnent Les Amants de la Scène sur leur site Web à leur propos.

« Elles dépeignent la société pendant une heure trente d’une façon comique et amicale autour d’une table et de deux ''fausses'' bouteilles de vin. Est-ce qu’on vient de trouver la version féminine de Broue ? En tout cas, deux filles en boisson, ça en dit des vertes et des pas mûres », poursuit la description.



Simon Gouache présentera ensuite son premier one-man-show en rodage lors du 25 mai 2018, à 20h, au Cabaret des Amants de Saint-Georges.

Tel que décrit sur le site Internet des Amants de la Scène, « Simon Gouache est un gars brillant et charismatique qui maîtrise la scène avec une aisance remarquable ».

Coup de Coeur au festival Juste pour Rire en 2015, il a fait la première partie du spectacle « Les heures verticales » de Louis-José Houde.

Précisons qu'il y aura d’abord une prévente aux abonnés pour les spectacles des Grandes Crues et de Simon Gouache du jeudi 23 novembre au samedi 25 novembre à 12 h, et les billets seront offerts au grand public par la suite.

Pour obtenir plus d'informations sur les deux spectacles mentionnés-ci-haut, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418-228-2455.