Les Artistes et artisans de Beauce investissent la Galerie d'art de Sainte-Marie

À l'approche du temps des Fêtes, une vingtaine de membres des Artistes et artisans de Beauce seront de retour à la Galerie d'art de Sainte-Marie pendant près d'un mois pour exposer leurs oeuvres au public, qui pourra découvrir une vitrine intéressante des créateurs de la région.

Objets de mode ou décoratifs, ébénisterie, joaillerie, peinture ou encore photographie, une grande variété de disciplines artistiques seront mises en valeur du 30 novembre au 23 décembre à l'occasion de la troisième édition de l'Expo-boutique de Noël, qui permettra aux artistes retenus de venir illustrer la diversité de l'artisanat beauceron.

« Beaucoup de nouveautés seront présentées cette année, notamment des peintures sur peaux d'animaux sauvages réalisées par l'artiste d'origine amérindienne Hugues Nolet Voyer », a expliqué Marie Jacques, la responsable de la Galerie d'art de Sainte-Marie.

D'ascendance iroquoise, M. Nolet Voyer représente surtout des scènes autochtones et purifie ses peaux selon la tradition de ses ancêtres, par fumigation d'herbes sacrées.

À noter qu'en raison d'un soutien financier accordé par Axion et le député André Spénard, la Galerie d'art de Sainte-Marie ouvrira exceptionnellement ses portes le jeudi et vendredi de 17h30 à 21h et en fin de semaine de 13h à 17h.