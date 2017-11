Des cadets musiciens de la Beauce se produiront avec le NCSM Montcalm à St-Prosper

Une vingtaine de cadets de six unités de cadets de Chaudière-Appalaches se produiront aux côtés des musiciens du NCSM (Navire canadien de Sa Majesté) Montcalm le dimanche 3 décembre prochain à l'église de Saint-Prosper pour un concert de Noël.

D'une durée d'environ 1h30, le concert sera interprété par les 30 musiciens du NCSM Montcalm, qui seront rejoints, en deuxième partie, par des cadets musiciens de la Beauce. À noter que les profits iront au Corps de cadets 2787 de Saint-Zacharie. Le concert se tiendra à 14h30 à Saint-Prosper.



Rappelons que le principal mandat des musiciens du NCSM Montcalm vise à rehausser le cérémonial des Forces canadiennes en participant à divers évènements civils ou militaires, contribuant ainsi à promouvoir la Marine Royale canadienne. Quant au programme des cadets, il cherche à développer, chez les jeunes de 12 à 18 ans, l'esprit de civisme et les qualités de chef ainsi qu'à promouvoir la bonne forme physique et à stimuler l'intérêt des jeunes pour les activités des Forces canadiennes.



Plus de détails en appelant au 418-226-8666.