La délégation beauceronne rencontre Valérie Plante à la Maison des Régions de Montréal

Le jeudi 23 novembre dernier, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du maire de Saint-Georges, Claude Morin, s'est tenue l'inauguration de l'exposition Arts et affaires dans la Maison des Régions de Montréal, ouverte depuis le 8 septembre dernier pour établir des liens entre la métropole québécoise et les régions.

L'exposition Arts et affaires est organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Georges, Art en Beauce La Collection et Beauce Art L'International de la sculpture. Elle présente 35 tableaux et sculptures qui décoreront l'espace de la Maison des Régions dédié à la Beauce. Du 23 novembre au 14 décembre, les Beaucerons auront l'occasion d'y faire la promotion de leur territoire, de mettre en valeur sa culture, son tourisme et sa qualité de vie, mais aussi d'établir des liens d'affaires avec des entreprises montréalaises.

Des conférences, diverses occasions de réseautage et des rencontres artistiques sont aussi au programme de ces journées, durant lesquelles différents organismes se succéderont pour faire la promotion de leurs services respectifs, du Musée des lilas de Saint-Georges à Destination Beauce en passant par le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph ou encore la Féérie de Noël de Cumberland.

Les personnes intéressées à venir découvrir la Maison des Régions devront se rendre au 500, rue Saint-Jacques, au coin de l'avenue McGill, à Montréal. Les lieux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.