Jouets d'antan, crèches et oeuvres d'art en tout genre au centre culturel de St-Georges

Le jeudi 30 novembre prochain, à 18h, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges procèdera au lancement des expositions hivernales qui se tiendront au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu'au 11 février 2018. Toute la population est invitée à venir assister à l'évènement.

Au programme des expositions hivernales présentées au centre culturel Marie-Fitzbach, les visiteurs auront l'occasion de se plonger notamment dans l'univers de leur enfance en venant découvrir une présentation de l'Association du patrimoine agricole de la région Chaudière-Appalaches intitulée « Jeux et jouets d'antan... un monde d'enchantement ! ». L'occasion d'en apprendre davantage sur les jouets d'autrefois, lorsque le numérique n'avait pas encore connu sa révolution actuelle.

Le silence et la paix seront aussi mis en valeur jusqu'au 21 janvier 2018 à travers une collection de crèches exposées dans la chapelle du centre. Quant au Cercle de Fermières de Saint-Georges, né en 1917, il présentera « 100 ans de savoir et de partage », une exposition dédiée à la transmission du patrimoine artisanal et culturel de la région, transmis de générations en générations. Les amateur d'artisanat local pourront venir voir à cette occasion tricot, tissage, broderie et couture à travers différentes techniques.

Toujours dans le domaine du patrimoine, la Ville de Saint-Georges présentera, en collaboration avec la Société historique Sartigan et la Société de généalogie de Beauce, l'histoire de la famille Paquet, ayant fortement contribué au développement de la région par la fondation de commerces et d'entreprises ou encore son implication communautaire et politique. Enfin, plusieurs artistes membres des Artistes et artisans de Beauce exposeront différentes de leurs oeuvres.

Liste des expositions à découvrir à partir du jeudi 30 novembre au centre culturel Marie-Fitzbach