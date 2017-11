Le chevreuil Charles a séduit une quarantaine d'enfants à Beauceville

Le dimanche 26 novembre dernier, la bibliothèque Madeleine-Doyon a accueilli un spectacle de Noël pour enfants intitulé « Charles et ses bois épatants », auquel une quarantaine de jeunes sont venus assister.

Le chevreuil est passé par toutes les émotions durant le spectacle, la peur, la joie, la tristesse, le dégoût et la surprise, et a réjoui les enfants par ses aventures. Plusieurs animaux de la forêt lui ont apporté leur aide au cours de son périple, au terme duquel il a su démontrer aux plus jeunes qu'il y avait une solution à tout.

À noter que la bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 7 janvier 2018.