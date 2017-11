Une Beauceronne témoigne de sa réalité de proche aidante dans un livre

Ghislaine Bourque, originaire de Saint-Benoît-Labre, a lancé son livre « Et si perdre la tête rapprochait les cœurs... » dans le cadre des Journées de la culture de la municipalité lors du dimanche 1er octobre dernier. L'auteure beauceronne propose, avec cet ouvrage, un témoignage sur la réalité de proche aidante qu'elle a connue pendant sept ans.

Ghislaine Bourque a accompagné jusqu’à la mort sa mère atteinte de la démence à corps de Lewy, une maladie apparentée à l’Alzheimer. Lors de ses visites quotidiennes au CHSLD ou en tant que présidente du comité de résidents, elle a côtoyé des centaines de gens désemparés face aux troubles cognitifs d’un des leurs.

Ancienne résidente de Saint-Benoît, de Saint-Georges et de Beauceville, Rosée, mère de Madame Bourque, ne reconnaissait plus personne et ne trouvait plus les mots pour communiquer.

« Dans sa tête, il y a un grand tiroir ouvert. Une voleuse est passée et elle a volé tous les mots », dira son arrière-petite-fille (p. 75).

Après avoir longtemps cherché, l'auteure a finalement trouvé comment maintenir un lien significatif avec cet être cher, malgré les ravages de la maladie.

Le lecteur trouvera dans ce livre des outils pratiques pour adoucir cette phase de la vie, tant pour l’aidant que pour l’aidé.

« Un livre qui parle à plusieurs niveaux; à chacun de reconnaître ce qui fait écho en lui », affirme Joëlle Thomas, psychologue et psychothérapeute.

Avec ce livre, Ghislaine Bourque souhaite soutenir et éclairer les aidants naturels et le personnel accompagnant des personnes atteintes de pertes cognitives et leur expliquer qu'il existe des moyens à la portée de tous pour intervenir sans s’épuiser, tout en accédant à une véritable sérénité.