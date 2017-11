Retour du marché de Noël dans le centre-ville de Saint-Georges

Pour une 3e année consécutive, le regroupement des commerçants du centre-ville de Saint-Georges, Quartier Centre-Ville, organisera un marché de Noël sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1ère Avenue, durant la fin de semaine des 2 et 3 décembre prochains. Plusieurs activités sont au programme.

Durant la fin de semaine, les visiteurs pourront profiter de plusieurs kiosques de produits agroalimentaires et artisanaux, de dégustations variées, d'un feu de bois avec guimauves, d'un rallye de lutins ou encore d'un encan silencieux. Toujours soucieux de soutenir différentes causes locales, Quartier Centre-Ville remplira de nouveau son immense bas de Noël, remis cette année à l'organisme Havre l'Éclaircie, venant en aide aux victimes de violences conjugales.

La journée du samedi 2 décembre consacrée aux enfants

Dès le samedi 2 décembre, plusieurs activités festives sont prévues à partir de 9h, avec l'arrivée sur les lieux du père Noël et de la mère Noël, accompagnés de leur grand chien blanc du pôle Nord, Gready, avec qui les enfants pourront se faire photographier. Consacrée aux plus jeunes, la journée sera suivie par un spectacle de Noël gratuit en extérieur à 10h. Des tours de carriole seront aussi proposés toute la journée pour les familles. Dans l'après-midi, le grand Marché accueillera des ateliers de bricolage et de cuisine, à 12h30 puis 14h30.

Le dimanche 3 décembre placé sous le thème de la musique

À 9h, le 3 décembre, William Duval interprètera des airs du temps des Fêtes chez Mets Quoi (ancien bistrot du Grand Marché), tandis que sera servi un déjeuner « Crêpes à volonté » de 7h30 à 13h. À noter que le même déjeuner sera servi dans la journée du samedi, mais sans la prestation musicale. À 13h, la Cabane à swing proposera une initiation à la danse tandis que les veaux Léo et Pipette seront là pour recevoir les caresses des enfants. Par ailleurs, un ancien camion de pompier sera sur place pour laisser découvrir tous ses secrets.